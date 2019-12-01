Прохожие задержали лондонского террориста, вооружившись бивнем нарвала и огнетушителем

Лондон, 1 декабря. 28-летнего Усмана Хана, напавшего в Лондоне с ножом на толпу и убившего двух человек, остановили прохожие, вооруженные большим бивнем нарвала и огнетушителем. Подробности резонансного инцидента рассказали местные СМИ.

На видеозаписи, опубликованном изданием The Guardian видно, как люди, вооруженные подручными предметами, пытаются остановить террориста. Предположительно, рог млекопитающего и огнетушитель были взяты из штаб-квартиры гильдии рыботорговцев, которая располагается неподалеку, пишет РИА Новости.

В тот день в данном здании проходила конференция для бывших заключенных. Как позже стало известно, на ней в роли одного из участников присутствовал нападавший.

Сообщается, что среди граждан, задержавших террориста, был также бывший заключенный. При этом никто из гражданских в тот момент не знал, что взрывное устройство на теле преступника является муляжом.

Напомним, ЧП на Лондонском мосту произошло в минувшую пятницу. Мужчина, вооруженный ножом и одетый в «пояс смертника», совершил нападение на людей. Прибывшим на место полицейским удалось ликвидировать преступника.

Позже правоохранительные органы назвали имя мужчины, напавшего на прохожих на Лондонском мосту. Им оказался Усман Хан, ранее судимый за связи с террористами.