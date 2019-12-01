Кравчук дал напутствие Зеленскому перед встречей с Путиным

Киев, 1 декабря. Бывший президент Украины Леонид Кравчук дал советы действующему руководителю страны Владимиру Зеленскому перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

Президенты России и Украины впервые встретятся в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки», в котором примут участие также канцлер ФРГ Ангела Меркель и руководитель Франции Эмманюэль Макрон.

В эфире украинского телеканала 112 Кравчук посоветовал Зеленскому «защищать интересы великого украинского народа».

«Я бы посоветовал защищать Украину. Это не просто слова. Необходимо сказать там откровенно и искренне — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — заявил политик.

Бывший президент Украины добавил, что глава государства должен помнить о национальных интересах.

«Главное — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах», — отметил он.

В ходе встречи «нормандской четверки» в Париже стороны обсудят вопросы мирного урегулирования в Донбассе и выполнения Украиной Минских соглашений.

Гражданская война на Юго-Востоке Украины началась в 2014 году, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В результате действующий в тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о проведении «антитеррористической операции», по сути, инициировав братоубийственный конфликт против собственного народа. По данным ООН, жертвами войны в Донбассе стали не менее 11,5 тысяч человек.

Будапештский меморандум был подписан Украиной, Россией, США и Великобританией в 1994 году в связи с присоединением Киева к договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с документом ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Украине безопасность.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что местом проведения саммита в «нормандском формате» станет Елисейский дворец в Париже.