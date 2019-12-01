Три новых вида лекарств в России приравнены к наркотикам

Москва, 1 декабря. В России с сегодняшнего дня расширился список сильнодействующих лекарств, незаконный оборот которых запрещен и наказуем по уголовному кодексу.

Изменения были внесены в постановление правительства РФ «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под ст. 234 и других статей УК РФ», сообщает РИА Новости.

С 1 декабря данный список пополняется такими препаратами, как прегабалин и тапентадол которые применяются при нейропатических болях и ряде психических расстройств, а также тропикамидом – глазными каплями, использующимися в офтальмологии.

Согласно закону, за нелегальное изготовление, переработку, приобретение, хранение или продажу данных сильнодействующих веществ предусматривается уголовная ответственность.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел России опубликовало видео, на котором показана крупнейшая лаборатория по производству наркотиков в России. Она была обнаружена в Подмосковье. Преступники производили на площади в четыре гектара синтетические наркотики, которые затем расфасовывали и продавали через Интернет.