Духи, фотокамеры и покрышки начнут маркировать в России

Москва, 1 декабря. Обязательная маркировка духов, фотоаппаратов, покрышек и ряда предметов одежды вступила в силу в РФ с декабря.

В соответствии с распоряжением правительства России, обязательной маркировке подлежат туалетная вода и духи, шины и покрышки, предметы одежды из натуральной и искусственной кожи, а также блузки, пальто, плащи и куртки. Кроме того, маркировать будут постельное, столовое и кухонное белье, фотоаппараты и фотовспышки.

Эти меры предпринимаются с целью противодействия незаконному ввозу и обороту на территории РФ таких товаров, пишет ТАСС.

Что касается парфюмерии, то маркировке подлежат духи и туалетная вода за исключением пробников, а работа с наборами будет проводиться с помощью описания в национальном каталоге, что позволит продавать их без предварительного вскрытия упаковки.

Для идентификации в шинной отрасли будут использоваться коды типа DataMatrix на этикетке, а также RFID-метка в качестве дополнительного вида маркировки. Нововведение не коснется велосипедных, авиационных и восстановленных шин.

Когда маркированная продукция начнет поступать в магазины, потребители смогут получить полную информацию о товаре с помощью смартфона, используя приложение «Честный знак». Код, который наносится на товар, содержит детальные сведения о нем, включая данные о производителе, дату, время и место выпуска.

«Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал готовое решение, которое может быть быстро адаптировано к новым отраслям. В системе прослеживается более шести миллиардов кодов сигарет, лекарств, обуви и шуб. Система готова к многократному росту регистраций и количества участников», — сообщил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Отметим, с января в России станет обязательной маркировка лекарственных препаратов, а с июня следующего года — готовой молочной продукции. К 2024 году планируется создать единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что до конца нынешнего года на рассмотрение в Госдуму будет внесен законопроект об обязательной маркировке домашних животных.