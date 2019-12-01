Мощный хлопок газа произошел в жилом доме в Ярославле

Ярославль, 1 декабря. Мощный хлопок газа произошел на третьем этаже жилого дома в городе Ярославль. В результате инцидента пострадал один человек. Им оказался юноша 18 лет.

В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что дом под номером 41 по улице Панина полностью эвакуирован. В настоящее время решается вопрос о временном поселении жителей дома. Отмечается также, что возгорания не было.

«В 22.30 поступило сообщение о хлопке газа на третьем этаже в пятиэтажном панельном жилом доме… Установлено, что произошел взрыв газа без последующего горения. Есть пострадавший — молодой человек 18 лет. Ожоги второй степени, госпитализирован», — передает RT.

Ранее стала известна причина хлопка газа в жилом доме на юге Москвы. Об этом писала Газета.ru.

15 сентября сообщалось о схожем происшествии в красноярской многоэтажке.