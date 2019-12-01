Россияне высмеяли Госдеп США за «обеспокоенность» в связи с законом об иноагентах

Москва, 1 декабря. Россияне активно комментируют реакцию Госдепа США на закон об иностранных агентах, одобренный накануне Советом Федерации.

Большинство пользователей социальных сетей сочли комментарии американских дипломатов неуместными. Участники дискуссии убеждены в недопустимости вмешательства американцев во внутренние дела России.

Высказывается мнение, что недовольство Вашингтона — добрый знак.

«Значит, хороший закон», — полагает пользователь по ником New Abnormality.

Значит, хороший закон. — New Abnormality (@NAbnormality) November 30, 2019

С ним солидарен Даврон Саттаров.

«Америка возмущается,? Значит правильный закон!, — написал молодой человек.

А вот пользователь Александр Котов в шутку разделил обеспокоенность с Вашингтоном.

«Я тоже переживаю, куда же Госдеп теперь будет списывать миллионы…)», — иронизирует Котов.

Я тоже переживаю, куда же Госдеп теперь будет списывать миллионы....) — Саша Котов (@sachakotov) November 30, 2019

В социальных сетях упоминается и о том, что аналогичный закон в отношении России действует в США. Более того, россиянка Мария Бутина угодила в американскую тюрьму по надуманным обвинениям именно на основании этого закона.

Ранее в Госдепе США прокомментировали одобренный Советом Федерации закон о физических лицах, выступающих в качестве иностранных агентов.

«Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом еще одного законопроекта об «иностранных агентах», который может быть использован для подавления независимых голосов», — цитирует RT.

Посольство России в США призвало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.