Россияне высмеяли Госдеп США за «обеспокоенность» в связи с законом об иноагентах

Москва, 1 декабря. Россияне активно комментируют реакцию Госдепа США на закон об иностранных агентах, одобренный накануне Советом Федерации.
Большинство пользователей социальных сетей сочли комментарии американских дипломатов неуместными. Участники дискуссии убеждены в недопустимости вмешательства американцев во внутренние дела России.
Высказывается мнение, что недовольство Вашингтона — добрый знак.
«Значит, хороший закон», — полагает пользователь по ником New Abnormality.
Значит, хороший закон.— New Abnormality (@NAbnormality) November 30, 2019
С ним солидарен Даврон Саттаров.
«Америка возмущается,? Значит правильный закон!, — написал молодой человек.
А вот пользователь Александр Котов в шутку разделил обеспокоенность с Вашингтоном.
«Я тоже переживаю, куда же Госдеп теперь будет списывать миллионы…)», — иронизирует Котов.
Я тоже переживаю, куда же Госдеп теперь будет списывать миллионы....)— Саша Котов (@sachakotov) November 30, 2019
В социальных сетях упоминается и о том, что аналогичный закон в отношении России действует в США. Более того, россиянка Мария Бутина угодила в американскую тюрьму по надуманным обвинениям именно на основании этого закона.
Ранее в Госдепе США прокомментировали одобренный Советом Федерации закон о физических лицах, выступающих в качестве иностранных агентов.
«Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом еще одного законопроекта об «иностранных агентах», который может быть использован для подавления независимых голосов», — цитирует RT.
Посольство России в США призвало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.