Нью-Йорк, 1 декабря. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в мире найдется немного столиц, где концентрация лжи о России выше, чем в Вашингтоне.

Такое заявление дипломат сделал, выступая на Молодежном форуме в Нью-Йорке.

«Мы знаем, что освещение российской тематики в американской прессе имеет крайне тенденциозный характер. Наверное, мало в какой странице мира с квадратного метра снимается больше ложной информации в адрес России, чем в Вашингтоне», — отметил Антонов.

Он подчеркнул, что за шесть месяцев нынешнего года в ведущих СМИ Соединенных Штатов из более чем 12 тысяч материалов 90% носили негативный характер, а позитивными были лишь 0,2%.

Посол указал, что такое однобокий подход наносит вред двусторонним отношениям.

«Считаю нашей совместной задачей добиваться непредвзятости к нашей стране, формирования ее объективного образа в глазах американцев», — добавил он.

Антонов считает, что кризис в отношениях США и РФ отражает склонность Вашингтона к неадекватной оценке собственных сил и недооценке возможностей других государств.

«Подчеркну, что в российской политике нет антиамериканизма. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона. Мы добиваемся уважительного отношения к нашим интересам, честного и равноправного диалога», — заявил посол.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о запуске нового проекта, посвященного масштабному вмешательству США во внутренние дела других государств, находящемуся в тотальном противоречии с американскими декларациями о «свободе» и «праве».