Пензенского депутата исключили из партии за вождение в нетрезвом виде

Москва, 1 декабря. Депутат законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин исключен из партии за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил Председатель пензенской думы Валерий Лидин.

Он подчеркнул, что поступок Вдонина дискредитирует партию «Единая Россия», которую представлял политик, а также депутатский корпус регионального парламента.

«Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание», — цитирует Газета.ru.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП на северо-востоке страны. Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя мусоровоза, находившегося в нетрезвом состоянии. Ему грозит крупный штраф и лишение прав. Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись с места инцидента.