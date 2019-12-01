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Пензенского депутата исключили из партии за вождение в нетрезвом виде

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Пензенского депутата исключили из партии за вождение в нетрезвом виде

Москва, 1 декабря. Депутат законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин исключен из партии за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил Председатель пензенской думы Валерий Лидин.

Он подчеркнул, что поступок Вдонина дискредитирует партию «Единая Россия», которую представлял политик, а также депутатский корпус регионального парламента.

«Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание»,  — цитирует Газета.ru.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП на северо-востоке страны. Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя мусоровоза, находившегося в нетрезвом состоянии. Ему грозит крупный штраф и лишение прав. Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись с места инцидента.

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