Курдские террористы устроили взрыв на севере Сирии, сообщается о десятках погибших

Дамаск, 1 декабря. Курдские террористы устроили взрыв в городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке, погибли десятки бойцов протурецких вооруженных отрядов.

По данным агентства SANA, бомба была взорвана рядом с местной ветеринарной клиникой. Жертвами взрыва стали десятки ополченцев протурецких формирований. Пострадавшие перевезены на турецкую сторону границы, где им оказывается медицинская помощь.

Ранее в субботу стало известно о теракте в населенном пункте Айн-эль-Арус в северной части провинции Ракка, там погиб один мирный житель, 13 человек были ранены. Бомба сработала в припаркованном на одной из улиц автомобиле.

По такой же схеме 26 ноября террористы нанесли удар 26 ноября в Телль-Халафе, тогда жертвами взрыва стали 17 человек, 20 получили ранения различной степени тяжести. Минобороны Турции возложило ответственность за теракт на курдских бандитов из так называемых «Сил народной самообороны».

В попытках дестабилизировать обстановку в регионе бандформирования курдов устроили также несколько атак в Телль-Абъяде, Аль-Бабе и городе Камышлы, где совершили тройной теракт. Тогда погибли не менее семи человек, десятки были ранены. По мнению экспертов, курды продолжают свою подрывную деятельность с целью спровоцировать Турцию на продолжение антитеррористической операции, что даст возможность бандам курдов и США активнее воровать сирийскую нефть на фоне нестабильной ситуации.

В начале ноября Анкара объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира», направленной на зачистку приграничной территории от курдов-террористов и боевиков ИГ1 (запрещена на территории РФ). По ее итогам в районе сирийско-турецкой границы была создана зона безопасности.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на севере Сирии. В соответствии с достигнутыми соглашениями незаконные вооруженные формирования курдов покинули 30-километровую зону безопасности. С ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование территории к востоку от реки Евфрат.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что сирийская армия отразила атаку террористов из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.