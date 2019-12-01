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Курдские террористы устроили взрыв на севере Сирии, сообщается о десятках погибших

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Курдские террористы устроили взрыв на севере Сирии, сообщается о десятках погибших

Дамаск, 1 декабря. Курдские террористы устроили взрыв в городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке, погибли десятки бойцов протурецких вооруженных отрядов.

По данным агентства SANA, бомба была взорвана рядом с местной ветеринарной клиникой. Жертвами взрыва стали десятки ополченцев протурецких формирований. Пострадавшие перевезены на турецкую сторону границы, где им оказывается медицинская помощь.

Ранее в субботу стало известно о теракте в населенном пункте Айн-эль-Арус в северной части провинции Ракка, там погиб один мирный житель, 13 человек были ранены. Бомба сработала в припаркованном на одной из улиц автомобиле.

По такой же схеме 26 ноября террористы нанесли удар 26 ноября в Телль-Халафе, тогда жертвами взрыва стали 17 человек, 20 получили ранения различной степени тяжести. Минобороны Турции возложило ответственность за теракт на курдских бандитов из так называемых «Сил народной самообороны».

Курдские террористы устроили взрыв на севере Сирии, сообщается о десятках погибших

В попытках дестабилизировать обстановку в регионе бандформирования курдов устроили также несколько атак в Телль-Абъяде, Аль-Бабе и городе Камышлы, где совершили тройной теракт. Тогда погибли не менее семи человек, десятки были ранены. По мнению экспертов, курды продолжают свою подрывную деятельность с целью спровоцировать Турцию на продолжение антитеррористической операции, что даст возможность бандам курдов и США активнее воровать сирийскую нефть на фоне нестабильной ситуации.

В начале ноября Анкара объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира», направленной на зачистку приграничной территории от курдов-террористов и боевиков ИГ1 (запрещена на территории РФ). По ее итогам в районе сирийско-турецкой границы была создана зона безопасности.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на севере Сирии. В соответствии с достигнутыми соглашениями незаконные вооруженные формирования курдов покинули 30-километровую зону безопасности. С ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование территории к востоку от реки Евфрат.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что сирийская армия отразила атаку террористов из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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