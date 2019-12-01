Двое детей подорвались на мине боевиков в Сирии

Дамаск, 1 декабря. В Сирии в окрестностях Дамаска двое детей погибли в результате взрыва мины. Юные жители САР занимались выпасом овец, когда боезапас, установленный боевиками, сдетонировал.

О трагедии в субботу рассказало агентство SANA со ссылкой на источник в полицейском управлении, сообщает РИА Новости. Уточняется, что ЧП произошло около города Хош-Насри. Неподалеку от него находится другой населенный пункт – Дума, который ранее являлся форпостом вооруженных группировок.

Напомним, в октябре в провинции Хасака два ребенка подорвались на противопехотной мине, оставленной курдами из незаконного вооруженного формирования «Демократических сил Сирии» в районе поселка Асадия.