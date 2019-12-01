Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Двое детей подорвались на мине боевиков в Сирии

31
0 Оставить комментарий

Двое детей подорвались на мине боевиков в Сирии

Дамаск, 1 декабря. В Сирии в окрестностях Дамаска двое детей погибли в результате взрыва мины. Юные жители САР занимались выпасом овец, когда боезапас, установленный боевиками, сдетонировал.

О трагедии в субботу рассказало агентство SANA со ссылкой на источник в полицейском управлении, сообщает РИА Новости. Уточняется, что ЧП произошло около города Хош-Насри. Неподалеку от него находится другой населенный пункт – Дума, который ранее являлся форпостом вооруженных группировок.

Напомним, в октябре в провинции Хасака два ребенка подорвались на противопехотной мине, оставленной курдами из незаконного вооруженного формирования «Демократических сил Сирии» в районе поселка Асадия.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров