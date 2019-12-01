Москва призвала Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела России

Вашингтон, 1 декабря. Россия призвала Соединенные Штаты Америки не вмешиваться во внутренние дела страны. Соответствующее заявление сделало посольство РФ в Вашингтоне в связи с высказанной Госдепом США позицией по закону о СМИ — иностранных агентах.

Вашингтон выразил «обеспокоенность» в связи с принятием этого нормативного акта. Представитель Госдепа Морган Ортагус заявил, что закон может быть использован в целях подавления независимой журналистики. В свою очередь, посольство РФ указало на недопустимость вмешательства американцев в вопросы российского нормотворчества.

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России», — указано в заявлении ведомства в социальной сети Twitter.

В дипломатическом учреждении добавил, что дело Марии Бутиной показало россиянам, что они не могут чувствовать себя безопасно в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о физических лицах-иностранных агентах. Документ регулирует деятельность средств массовой информации, источники финансирования которых находятся за пределами России. Реестр таких организаций будет вести министерство юстиции РФ по согласованию с министерством иностранных дел РФ.