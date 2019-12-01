Руководство школы в Белгороде решило не увольнять педагога, подравшегося с учеником

Белгород, 1 декабря. Подравшийся с воспитанником учитель информатики в школе №15 в Белгороде останется преподавать. Однако педагога пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности.

В предстоящий понедельник инцидент обсудит комиссия по делам несовершеннолетних. Кроме того, учитель и его воспитанник будут обязаны дать показания полиции, саму же школу теперь ждет проверка, пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

Напомним, в пятницу в Сети распространилось видео, снятое на уроке информатики в белгородской школе. На записи видно, как между учителем и подростком завязывается драка. Как позже стало известно, причиной конфликта могло оказаться поведение школьника.

Молодой человек сильно опоздал на урок. Учитель сделал ему замечание и получил грубый ответ от воспитанника. Педагог потребовал хулигана покинуть класс, в результате чего завязалась потасовка.

Напомним, ранее Федеральному агентству новостей произошедшее прокомментировал член комитета Государственной думы по международным делам и отец шестерых детей Виталий Милонов. По его словам, отсутствие в школах воспитательного процесса приводит к тому, что в них появляются «такие вот» ученики.