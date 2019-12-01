Игнатьев высказался о перспективах сборной России по футболу на Евро-2020

Москва, 1 декабря. Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал итоги жеребьевки чемпионата Европы приемлемыми для россиян.

По его словам, у команды Черчесова хорошие шансы преодолеть групповой этап и выйти в плей-офф. При этом Игнатьев считает календарь матчей неблагоприятным

«У нас, на мой взгляд, неудачный календарь, первая игра с командой Бельгии, вот если бы начинали с финнами, то приобрели бы три очка, а дальше достаточно было бы двух баллов, чтобы пройти в следующую стадию», — полагает наставник.

Игнатьев считает, что россиянам придется форсировать подготовку к турниру, чтобы выйти на должный уровень к стартовому поединку против бельгийцев.

«Все силы надо бросать на датчан и финнов, эти команды вполне по зубам, по крайней мере, матч со сборной Финляндии — это те три очка, которые необходимо брать точно», — убежден специалист.

Шансы России в матче с Данией Игнатьев оценил как равные, передает ТАСС.

По итогам отборочного этапа Россия добилась права сыграть в финальной части континентального первенства. Подопечные Станислава Черчесова выиграли восемь матчей из десяти, уступив лишь бельгийцам.

Накануне в румынском Бухаресте прошла жеребьевка Евро-2020. Конкуренцию России составят сборные Бельгии, Дании и Финляндии. Два первых матча сборная проведет в Петербурге. Заключительный поединок с датчанами примет Копенгаген.

Ранее сообщалось, что известный российский футболист Андрей Аршавин принял участие в торжественной церемонии жеребьевки Евро-2020 в Бухаресте. Об этом писала Газета.ru.

Также стало известно, как результаты жеребьевки повлияют на ход подготовки команды Черчесова к континентальному первенству.