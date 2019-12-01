Режиссера Хейфеца срочно перевели из психиатрии в реанимацию

Москва, 1 декабря. Знаменитый театральный режиссер Леонид Хейфец, попавший в психлечебницу после нападения на фельдшера скорой помощи, госпитализирован. По данным СМИ, медики подозревают у него легочное кровотечение.

В настоящее время Хейфец находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировала реанимационная бригада, сообщает РЕН-ТВ.

Напомним, 28 сентября Леонид Хейфец в Москве напал на врача скорой помощи. По предварительным данным, прибывший фельдшер хотела измерить давление пациента в подъезде дома.

В этот момент 85-летний режиссер выхватил нож и ударил медика в ногу. Бригада скорой помощи вызвала правоохранителей на место происшествия. В мае Хейфец попал в больницу из-за проблем с сердцем.