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Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасака в Сирии

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Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасака в Сирии

Дамаск, 30 ноября. Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в провинции Хасака Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что безопасность движения военной техники с воздуха обеспечивали вертолеты ВКС РФ. Патрулирование прошло по маршруту Дейрун-Ага — Шальхумия.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани — Кантара, Аджами — Бозгекли, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса — Адман в провинции Ракка», — заключил Боренков.

22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум по Сирии. Они договорились о прекращении операции Анкары «Источник мира» против бандформирований курдов на севере САР. Российские военнослужащие обеспечили выход незаконных водруженных формирований курдов с оккупированных ими территорий. После этого Россия и Турция приступили к совместному патрулированию зоны безопасности.

Курды при поддержке США захватили территории в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака в 2017 году под предлогом борьбы с боевиками «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ). Местное население, прежде всего, арабы-сунниты, подверглось притеснениям и дискриминации.

Протесты местного населения жестоко подавлялись вооруженным формированием «Сирийские демократические силы» (SDF). Насилие бандформирований курдов привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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