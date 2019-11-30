Тело младенца в реке нашли дети в Саратовской области

Саратов, 30 ноября. В городе Красный Кут местные жители обнаружили тело новорожденной девочки. Младенца без признаков жизни нашли вмерзшим в лед на местном водоеме, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

«По предварительным данным, 30 ноября днем неподалеку от дома № 4 по Заречному переулку в реке Еруслан, игравшие неподалеку дети, заметили предмет, вмерзший в ледяное покрытие водоема. Ребята позвали на помощь мужчину, который с использованием подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни», — поясняют следователи СК.

На данный момент специалистами уже осмотрено место происшествия. По предварительной версии, тело девочки провело в воде около месяца. Выясняются все обстоятельства произошедшего.