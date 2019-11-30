Россия провела гуманитарную акцию в провинции Хасака в Сирии

Дамаск, 30 ноября. Представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в городе Камышлы провинции Хасака Сирийской Арабской Республики. Об сообщил глава ЦПВС РФ генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что Москва продолжает помогать Дамаску в преодолении военного конфликта и восстановлении мирной жизни. В ходе очередной гуманитарной акции жители города Камышлы провинции Хасака получили в общей сложности 300 наборов продовольствия общим весом 1,76 тонны.

Боренков напомнил, что с начала процесса мирного урегулирования усилиями ЦПВС РФ было проведено 2 260 гуманитарных акций. За этот период нуждающиеся жители Сирии получили 3 762, 19 тонны гуманитарных грузов.

22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган согласовали меморандум по Сирии. Путин и Эрдоган договорились о прекращении операции турецких вооруженных сил «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. Москва и Анкара обеспечили вывод бандформирований курдов из ранее захваченных ими территорий. После этого российские и турецкие военные начали совместное патрулирование в регионе.

В 2017 году вооруженные формирования курдов захватили территории к востоку от реки Евфрат в Сирии. Под предлогом борьбы с террористами ИГИЛ1 (запрещенная в России организация) боевики притесняли местное население. Методы работы «Сирийских демократических сил» на практике мало отличались от действий «Исламского государства»1. Более того, вместо задекларированной борьбы с ИГИЛ курдские боевики активно взаимодействовали с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.