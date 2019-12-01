Сирия новости 1 декабря 07.00: курдские радикалы провели теракт с жертвами в Хасаке, гибель детей во взрыве у Дамаска

Сирия, 1 декабря. Курдские радикалы провели новый теракт в городе Тель-Халаф в Хасаке, в результате которого убиты и ранены несколько турецких солдат. Двое детей погибли при разрыве мины, оставленной террористами в Восточной Гуте. Неизвестные атаковали бывшего члена ИГ1, присоединившегося к SDF****, в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по местам скопления террористов «Тахрир аш-Шам» к юго-востоку от Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: могли лишиться одного из своих боевиков, ранее состоявшего в ИГ, который подвергся атаке неизвестных в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): развернула бои с САА на юго-востоке Идлиба в нарушение режима тишины; виновна в гибели двоих детей в Восточной Гуте, погибших при разрыве оставленной джихадистами мины.

Армия Турции и союзные силы: понесли потери ранеными и убитыми из-за нового теракта в городе Тель-Халаф, предположительно устроенного радикалами SDF.

Провинция Дамаск

Двое детей в возрасте восьми и девяти лет, которые пасли овец в районе фермерских угодий на окраине деревни Хош-Насри недалеко от города Дума, погибли в результате разрыва мины, оставленной террористами, передает сирийское информагентство SANA. Данные территории Восточной Гуты почти все годы конфликта находились в оккупации боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) и других связанных с «ан-Нусрой» бандгрупп. Эти районы к востоку от Дамаска были освобождены в ходе операции Сирийской арабской армии (САА), которая велась под прикрытием ВКС РФ весной 2018 года. В настоящее время продолжается утилизация СВУ, заложенных джихадистами перед возвращением территорий под контроль правительственных сил САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Двое неизвестных открыли огонь из пулемета по боевику Демократических сил Сирии (SDF) по имени Асад Разак Аль-Мазьез в магазине в городе Аль-Бусейра на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Step News Agency. Подчеркивается, что Аль-Мазьез ранее состоял в группировке «Исламское государство»1 (запрещено в РФ), после чего перешел в курдские бандформирования. Информация о том, был ли он в результате нападения ликвидирован, пока уточняется. Предполагается, что атаковавшими могли быть бойцы местного арабского ополчения, которое выступает против незаконного присутствия «Демократических сил» и американских войск за Евфратом.

Провинция Идлиб

Джихадисты террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», во главе которой стоит «Джебхат ан-Нусра», продолжают провоцировать боевые действия на линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА). Связанный с боевиками Twitter-канал Islamic World Update утверждает, что в ходе развернувшихся столкновений были захвачены поселения Иджаз, Истаблат, Скрудж и Расм Аль-Вард на востоке провинции. Тем не менее пока данная информация нуждается в проверке. Напомним, окраины «Большого Идлиба» входят в состав демилитаризованной зоны, сформированной в рамках российско-турецкого меморандума от 17 сентября. Несмотря на это, радикалы антиправительственных бандгрупп не перестают нарушать режим прекращения огня, вынуждая войска САР прибегать к ответным действиям.

По информации Baladi News, самолеты ВВС Сирии нанесли авиаудары по местам скопления террористов и опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» вблизи поселения Иджаз. Данные о причиненном исламистам уроне в настоящее время выясняются.

Провинция Хасака

Информационное агентство SANA News сообщает о неизвестном взрыве в населенном пункте Тель-Халаф, находящемся недалеко от города Рас аль-Айн у границы с Турецкой Республикой. Известно, что детонировало СВУ, заложенное в здании ветеринарной клиники. Несколько человек из числа бойцов войск Турции и союзных отрядов были убиты или получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу на территории Турции. В организации взрыва подозреваются радикалы Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG), в оккупации которых ранее находился город. Напомним, в рамках условий российско-турецкого соглашения, которое было заключено на встрече между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, радикальные формирования курдов отступили из приграничных районов на севере САР, однако некоторые разрозненные отряды РПК все еще скрываются там, осуществляя подпольную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.