РПЦ раскритиковала новый порядок обязательного медосмотра водителей

Москва, 30 ноября. Новый порядок медицинского осмотра водителей, который ранее вызвал бурное обсуждение, прокомментировали в РПЦ. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал поправки в правила.

Свое мнение церковнослужитель высказал во время эфира программы «Церковь и мир» на «России 24».

«Почему человек, который не пьет или который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность», — возмутился митрополит.

Он также отметил, что в этом вопросе необходимо тщательно разобраться, сообщает РИА Новости.

Напомним, приказ об обязательном прохождении теста на наркотики при получении или обновлении водительских прав должен был вступить в силу 22 ноября. Согласно новым правилам, автомобилисты должны были сдавать анализы для выявления в организме психоактивных веществ и регулярной алкогольной нагрузки.

Однако в последствии выяснилось, что из-за нововведений цены на справки вырастут. Из-за этого в нескольких региона страны к наркологам выстроились огромные очереди из водителей, желающих получить документ по старой цене.

В Казани подобный ажиотаж стал причиной трагедии. В наркодиспансере в очереди за справкой скончался 73-летний пенсионер.

В результате идея о прохождении теста вызвала неодобрительную оценку президента РФ. Владимир Путин назвал изменения чушью. Минздрав отложил введение новых правил до следующего лета.