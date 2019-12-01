Эксперт прокомментировал публикацию National Interest про российские снайперские винтовки

Убойная сила крупнокалиберной снайперской винтовки Драгунова (СВДК) должна была бы стать предметом для гордости россиян: ее высоко оценили журналисты американского издания National Interest. Вес винтовки — чуть более шести килограмм, а крупнокалиберный патрон 9,3×64 мм 7Н33 разит хорошо защищенного противника. СМИ с прискорбием сообщало, что на вооружении в странах НАТО таких винтовок нет.

Все это действительно так, однако после тестовых испытаний в России было решено снять ее с массового производства, как непригодную для реальных боевых условий, рассказал в интервью Федеральному агентству новостей писатель и оружейный эксперт Максим Попенкер. По его словам, винтовка обладала избыточной мощностью и малой для этого класса оружия дальностью и больше подходила для охоты на кабана, чем на человека.

«Господа из National Interest непонятно чем и куда думали, поскольку конкретно этот проект модификации снайперской винтовки Драгунова под крупнокалиберный патрон давно умер. Исходно это проект из начала нулевых, когда была программа «Взломщик». В нее входила разработка винтовок самой разной направленности, и все они были хороши — в том числе, успешно использовались российской армией в военных операциях в Сирии — за исключением СВДК. Она действительно могла поразить хорошо бронированного человека на расстоянии 300 метров (National Interest пишет о 600 метрах — Прим. ФАН), но все-таки от современных модификаций снайперок ожидают другого — выхода за пределы обычной для этого оружия дальности поражения. А этот «мод» явно до него не дотягивал — и для СВДК просто не нашлось нужной области применения. Она так никогда и не поступила на вооружение», — рассказал Попенкер.

По его словам, про эту модификацию уже все давным-давно забыли, поскольку появились намного более перспективные и современные виды дальнобойного стрелкового оружия: на концерне Калашникова сейчас производят (снайперская винтовка Чукавина), а оружейная фирма ORSIS совсем недавно представила новейшую модификацию снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT.

«Я расскажу, зачем на самом деле военные журналы в США, включая National Interest, нахваливают то или иное оружие — даже то, что не поступило в производство по причине непригодности. Чего они хотят добиться? Если военно-промышленным магнатам нужно выбить деньги под какой-то новый проект — винтовку, танк, самолет, то они вам расскажут, какое фантастическое оружие есть у русских или китайцев, как оно превосходит американское и так далее. То есть, если кому-то очень хочется продать свои крупнокалиберные пули, то мы обязательно увидим, как тот же National Interest пишет про супербронежилеты российских вооруженных сил. А где-то в Конгрессе в это время волнуется депутатская фракция и выделяет очередной миллиард на разработку суперпуль против этих жилетов. Так американские оружейные бароны формируют спрос у государства на свое оружие», — объяснил эксперт.

Попенкер считает, что сведения из американских военных изданий следует воспринимать исключительно как пропаганду, направленную как на внешний оружейный рынок, так и на внутренний.