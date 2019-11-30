Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия

Дамаск, 30 ноября. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, вопреки достигнутым договоренностям о перемирии, участники незаконных вооруженных формирований снова открыли огонь в Идлибской зоне деэскалации. На протяжении суток зафиксировано в общей сложности 20 обстрелов.

«На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов», — заключил генерал-майор.

30 ноября Россия и Турция провели совместное патрулирование приграничного района на северо-востоке Сирии. Об этом сообщала RT со ссылкой на министерство обороны России.