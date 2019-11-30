Черчесов рассказал, как жеребьевка изменит ход подготовки сборной России к Евро-2020

Москва, 30 ноября. План подготовки сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года изменится с учетом результатов жеребьевки турнира. Такое заявление сделал главный тренер команды Станислав Черчесов в беседе с журналистами.

Наставник россиян не уточнил, с какими соперниками его подопечные сыграют в контрольных поединках.

«До жеребьевки была одна идея, сейчас она немного трансформировалась, потому что, судя по соперникам, нам надо делать коррективы. Пока называть команды не буду», — заключил Черчесов.

Сборная России завоевала право сыграть на чемпионате Европы 2020 года по итогам отборочного этапа. Команда Черчесова набрала 24 очка в десяти поединках группы I. Россия дважды уступила бельгийцам (1:3 и 1:4) и победила во всех остальных восьми матчах отборочного цикла.

Накануне в румынском Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа финальной части Евро-2020. Россия сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Два матча из трех россияне проведут в домашних стенах на арене «Санкт-Петербург». Встреча со сборной Дании пройдет на поле соперника в Копенгагене.

RT напоминает, что сборная Финляндии впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы по футболу. На пути к успеху северянам удалось обойти сборные Греции, Боснии и Герцеговины, Армении и Лихтенштейна, пропустив вперед лишь итальянцев.

Ранее Газета.ru сообщала, что в торжественной церемонии жеребьевки чемпионата Европы 2020 года принял участие известный российский футболист Андрей Аршавин.