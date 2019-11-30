Санкт-Петербург, 30 ноября. Денис Коротков из «Новой Газеты» в очередной раз доказал, что журналист из него никакой, если позволил себе назвать террориста ИГ1 (запрещенной в России террористической организации) «чуваком с полотенцем на голове». Об этом рассказал Федеральному агентству новостей ветеран боевых действий Евгений Машкин.

Ранее, в интервью петербургскому изданию «Город 812» Коротков рассказал, что не боится преследования из-за своих связей с ИГ, поскольку в расследовании ФАН на него указал какой-то «чувак с полотенцем на голове». Ответа на вопрос, как он может доказать тот факт, что с террористами он не сотрудничал, в интервью не было.

«Он, наверное, не профессиональный журналист, а просто идиот, если позволяет допускать себе такие сравнения и такую оценку. Если Коротков себя позиционирует как крутой расследователь, то он должен знать, как выглядят представители ИГ. А он не знает. Значит, он просто профнепригоден. Иначе, бы догадался, что такие вот «чуваки в платках» устраивали теракты по всему миру. Убивали невинных граждан. Давайте честно – он моральный урод, если может шутить так», — рассказал Машкин.

По его словам, отдельно стоит отметить, что в интервью Коротков все время утверждает, что во всех сливах информации о российских военнослужащих виновато само Министерство Обороны.

«Это слова предателя, иначе сказать нельзя. Он выкладывает в своей статье информацию с гостайной, передает ее, судя по расследованию его же коллег журналистов, террористам. Даже за факт опубликования ее его должны были судить. А он тут рассказывает какой он герой. Тошно становится», — добавил ветеран.

Недавно Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования о связях российской либеральной прессы с членами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Журналисты нашли доказательства сотрудничества работника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами. Оказалось, что корреспондент сливал ИГ сведения о российских военнослужащих, а также использовал полученные от боевиков данные для создания своих псевдорасследований.

Федеральное агентство новостей обратилось в СК РФ, Генпрокуратуру РФ и МВД РФ с требованием проверить связи Короткова с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.