Бородюк назвал жребий Евро-2020 приемлемым для сборной России

Москва, 30 ноября. Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал жеребьевку группового этапа Евро-2020. Выпавший жребий специалист назвал приемлемым для отечественной команды.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года прошла в субботу, 30 ноября. В группу к россиянам попали сборные Бельгии, Дании и Финляндии. 13 июня сборная России проведет первый матч, в котором сыграют в Санкт-Петербурге с бельгийцами. В следующий туре россияне также в Санкт-Петербурге встретятся с финской командой. Заключительный матч группового этапа пройдет 22 июня, россияне сыграют с датчанами, сообщает ТАСС.

«На чемпионате мира 2018 года и отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года жребий был к нам благосклонен. В отборочном турнире нам попалась группа с неконкурентоспособными сборными, кроме бельгийцев. Сегодняшний жребий тоже был к нам благосклонен, поскольку сборная Уэльса (могла стать соперником россиян вместо финнов — прим. ТАСС) является командой гораздо более серьезного уровня, чем финны. Сборная Бельгии является фаворитом в нашей группе, мы, наверное, будем бороться с датчанами за второе место, все-таки сборная Финляндии по всем футбольным компонентам в этом квартете является аутсайдером, но опять же все будет зависеть от нашей подготовки», — считает Бородюк.

Чемпионат Европы 2020 года впервые в истории пройдет на территории 11 стран, одна из которых Россия. Такое решение УЕФА принял в связи 60-летним юбилеем турнира.