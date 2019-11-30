Германия построит самый большой в своей истории ледокол для РФ

Гамбург, 30 ноября. В Германии на судостроительном заводе Pella Sietas построят новый ледокол для России. По словам местных СМИ, он станет самым крупным судном в истории страны. Возведение планируется начать в пригороде города Гамбург уже в начале декабря.

Заказ из Москвы обойдется в 100 миллионов евро. Длина судна составит 120 метров.

«Такого в Европе еще не строили», — цитирует сайт «ПолитПазл» директора судостроительного завода Pella Sietas Наталью Дин со ссылкой на телеканал NDR.

Стоит отметить, что новое судно не станет «гигантом» среди других русских ледоколов. Для сравнения, длина атомного ледокола «Ленин» составляет 134 метра, а «Ямала» – 150 метров. Новое судно будет оснащено несколькими мощными двигателями и самым передовым навигационным оборудованием.

Предполагается, что после спуска на воду и прохождения необходимых испытаний, ледокол отправится к месту дислокации на Дальнем Востоке.

Напомним, в октябре этого года в Санкт-Петербурге спустили на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин». Патрульный корабль проекта 23550 спроектирован в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» и предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке.