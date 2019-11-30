Пожарные потушили возгорание в шахте в Республике Коми

Сыктывкар, 30 ноября. Пожар в шахте в Республике Коми потушен пожарными. В ходе инцидента погибло два шахтера, еще два человека пострадали, им оказана медицинская помощь.

Пожарные получили сигнал о задымлении в нефтешахте №1 в городе Ухта 24 ноября в 20.35. Пожар произошел на глубине 200 метров. На поверхность были выведены 42 человека, однако судьба еще двоих оставалась неизвестной.

Возгорание на площади 2 тысячи квадратных метров было локализовано. 27 ноября пожарные начали подачу пены и воды на пострадавший участок шахты.

По информации МЧС, на данный момент, продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

«В ходе проведенной разведки аварийного участка отделениями военизированной горноспасательной части признаков пожара и погибших не обнаружено. Проводятся мероприятия по организации проветривания аварийного участка», — сообщила пресс-служба МЧС по Республике Коми РИА Новости.

Также сообщается, что Ухтинский городской суд признал двух пропавших без вести шахтеров погибшими.

Ранее ФАН сообщал, что на место происшествия были направлены два отделения горноспасателей, оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы города Ухты.

Также известно, что следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».