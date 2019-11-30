Сборная России по футболу должна выходить в плей-офф Евро-2020, заявил Колобков

Москва, 30 ноября. Сборная России по футболу должна выходить в плей-офф Евро-2020, не взирая на уровень соперников. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков.

В субботу в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. Еще до начала жеребьевки стало известно, что соперниками нашей сборной точно будут Бельгия и Дания. В ходе жеребьевки было определено, что четвертым участником группы станет сборная Финляндии.

По словам Колобкова, результаты жеребьевки мало что изменили. Тот факт, что третьим соперником российской сборной стала команда из Финляндии, говорит лишь о том, что эту команду надо обыгрывать, заявил министр спорта РФ.

«Надо отбираться и идти дальше. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге», — добавил министр в комментарии ТАСС.

???? Россия – Бельгия. 13 июня

???? Россия – Финляндия. 17 июня

???? Россия – Дания. 22 июня



Купить билет на любой из этих матчей можно без очереди. Для этого нужно выиграть код на https://t.co/HHlo4zS4Uw pic.twitter.com/e1fQsnsxPY — Сборная России (@TeamRussia) 30 ноября 2019 г.

Евро-2020 пройдет в 11 государствах и 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет дома два матча ― 13 июня с Бельгией и 17 июня с Финляндией. Игра с Данией состоится 22 июня в Копенгагене.