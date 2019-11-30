Совместные патрули РФ и Турции в Сирии могут привести к включению Анкары в ОДКБ

Москва, 30 ноября. Российская военная полиция и Вооруженные силы Турции провели двенадцатое совместное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии. Взаимодействие Москвы и Анкары в Сирии может послужить причиной пересмотра состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает политолог Антон Бредихин.

В Минобороны РФ сообщили, что патрулирование проходило по новому маршруту. Кроме того, в ходе патрулирования впервые был использован российский беспилотник «Орлан-10». Российские и турецкие военные проинспектировали ситуацию в приграничных населенных пунктах.

«Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Дейрун-Ага, преодолел маршрут протяженностью более 50 км за время около двух часов, и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Политолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин отметил, что интерес России в Сирии только один ― стабилизация ситуации в этой стране. Политолог объяснил, что урегулирование ситуации в Сирии играет огромную роль в борьбе с международным терроризмом. Установление мира в Сирии является внутренним делом России, отметил политолог.

Бредихин напомнил, что речь идет о наступлении радикальных исламистов на ближайших рубежах. Интерес Москвы в стабилизации ситуации в этом регионе обусловлен необходимостью обеспечения безопасности на границе страны и внутри государства.

«Сирия, Ближний Восток – это не где-то там, не на другой стороне планеты, а рядом с Кавказом, рядом с государственной границей РФ. Соответственно, мы понимаем, что в радикальных организациях, к сожалению, состоят и граждане постсоветского пространства, и даже граждане нашей страны», — добавил эксперт в комментарии «ПолитРоссии».

Историк подчеркнул, что взаимодействие России и Турции способствует восстановлению стабильности в Сирии на тех территориях, откуда были выдворены курдские террористические формирования. Кроме того, Бредихин предположил, что успешное сотрудничество российских и турецких военных в Сирии позволит пересмотреть состав ОДКБ и задуматься о включении нового члена ― Турции.

«Возможно, Россия переосмыслит формат ОДКБ как альтернативу НАТО и займется привлечением в эту организацию новых членов. Это может быть и Иран, и Сирия, и Турция», — подытожил политолог.

Напомним, Турция 9 октября начала военную операцию против курдских боевиков и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.