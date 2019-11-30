Билеты из Петербурга и Москвы в Крым почти распроданы, сообщили железнодорожники

Симферополь, 30 ноября. Пресс-служба «Крымской железой дороги» сообщила, что почти все билеты на первые поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, оказались распроданы. Активнее всего в Симферополь едут жители столицы РФ.

Билеты на поезд №27, отправляющийся 24 декабря из Москвы в Крым, на сегодняшний день проданы в количестве 694 штук, то есть почти 80% от общего числа. Желающий отправиться на полуостров 25 декабря не меньше. На эту дату выкуплено 86% посадочных мест.

На поезда обратного следования с сообщением Симферополь – Москва спрос и того выше. Количество проданных билетов на отдельные дни превысило отметку в 800 штук, сообщает «Экономика Сегодня».

Аналогичная ситуация сложилась с поездами Санкт-Петербург – Симферополь. Билет на первый поезд, следующий на полуостров, купили уже 412 человек. На поезд обратного следования продано 368 билетов.

Напомним, ранее «Крымская железная дорога» сообщала, что поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь лидирует по продажам билетов среди всех железнодорожных составов, которые проследуют по Крымскому мосту в новогоднюю ночь. По данным на 29 ноября, было продано более 1950 билетов на поезд, отправляющийся в Крым 31 декабря.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста. Эта переправа является самой длинной в России. Протяженность Крымского моста составляет 19 километров.