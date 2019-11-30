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Захарова назвала причины преследования российских СМИ в Прибалтике

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Захарова назвала причины преследования российских СМИ в Прибалтике

Москва, 30 ноября. Официальный представитель МИД РФ высказала мнение о преследовании российских СМИ в прибалтийских странах.

Ранее власти Латвии приняли решение запретить вещание на территории страны девяти российских телеканалов.

«Ровно за это в прибалтийских странах преследуют российские СМИ — за историческую правду», — отреагировала на запрет Захарова в Facebook в субботу, 30 ноября.

Она также напомнила о зверствах эстонских коллаборационистов во время Великой Отечественной войны на территории оккупированной Псковской области.

Ранее российские дипломаты отреагировали на осквернение в Латвии памятника воинам-освободителям Риги. Неизвестные сделали на монументе надпись белой краской «оккупанты». Посольство России расценило деяние как недопустимое и исключительно кощунственное. По мнению дипломатов, память о советских солдатах, отдавших жизни в борьбе с гитлеровцами, священна.

Дипломаты уверены, что вандализм в отношении советских мемориалов является следствием попыток переписать историю Второй мировой войны. Советских солдат, которые спасли Латвию от фашистов, пытаются представить в качестве оккупационных войск.

Российское посольство призвало Ригу найти виновных. Это не первый случай, когда в странах Прибалтики, на Украине и в Польше под ударом оказываются советские памятники.

 

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