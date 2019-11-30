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Стали известны соперники сборной России по футболу на Евро-2020

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Стали известны соперники сборной России по футболу на Евро-2020

Москва, 30 ноября. Сборная России по футболу встретится с командами из Бельгии, Дании и Финляндии на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка финального турнира прошла в субботу в Бухаресте.

Еще до начала жеребьевки стало известно, что соперниками нашей сборной точно будут Бельгия и Дания. Это обусловлено специфическим форматом турнира. В ходе жеребьевки было определено, что четвертым участником группы станет сборная Финляндии.

Первый матч команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Бельгии 13 июня. Далее 17 июня состоится матч со сборной Финляндии. Игра со сборной Дании назначена на 22 июня.

Евро-2020 пройдет в 11 государствах и 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет дома два матча ― 13 июня с Бельгией и 17 июня с Финляндией. Игра с Данией состоится в Копенгагене.

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