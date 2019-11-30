ЗРК С-500 и ракеты «Сармат» защитят РФ от любых угроз извне

В Печенгском районе Мурманской области произошла торжественная церемония провода на боевое дежурство новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2ДТ». Эти смертоносные устройства будут защищать административные, военные и промышленные объекты в условиях арктических холодов от возможных атак предполагаемого противника с воздуха. Об уникальности российских систем ЗРК и о других новинках военной промышленности, появившихся благодаря министру обороны Сергею Шойгу, Федеральному агентству новостей рассказал капитан 1 ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

«ЗРК «Тор-М2ДТ» способен выдерживать экстремально низкие температуры, — заявил капитан. – Такого вы не увидите ни у одной из стран, претендующих на статус покорительницы Арктики: ни у Канады, ни у США, ни у Норвегии нет столь морозостойких систем ПВО — даже температура на отметке -50 не является для них препятствием. Машины, на которых он установлен, приспособлены к условиям тундры и в состоянии пересекать болотистые местности. Наш «Тор» — настоящая гордость военпрома, его даже показывали на параде Победы».

«Тор-М2ДТ» пополнит «семью» арктических оборонительных ПВО, в которой уже находятся стоящие на боевом дежурстве на архипелаге Земля Франца-Иосифа и острове Котельников северные модификации легендарных установок «С-400» и «С-300», сказал Дандыкин.

«Комплекс «Тор» прошел все проверки и испытания, и, в принципе, показал себя с самой лучшей стороны, — добавил собеседник ФАН. — «Основная» версия этих ЗРК, не нуждающаяся в морозостойкости, стоит на вооружении всей российской армии и использовалась, в частности, в Сирии. Также есть морские аналоги, приспособленные для установки на кораблях».

Также эксперт рассказал о других новинках отечественного военно-промышленного комплекса, которые поступят в армию в ближайшее время и защитят страну от любых угроз извне. В частности, он рассказал о скором заступлении на боевое дежурство стратегической ракеты «Сармат» и атомного военного крейсера «Белгород».

«Все оружие сейчас модернизируется с учетом опыта сирийской кампании. Было много моментов и недостатков, которые удалось устранить благодаря реальным боевым условиям, — сказал собеседник ФАН. — Это касается всего спектра вооружения, включая авиационное: в настоящее время ведется разработка нового самолета Ту-160, который поступит в наши ВВС с новейшей, откалиброванной с учетом опыта реального военного применения технологической начинкой».

Дандыкин также рассказал о ЗРК С-500 «Прометей», о разработке которого уже было объявлено министром обороны Сергеем Шойгу.