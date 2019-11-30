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Незарегистрированные лекарства для нуждающихся детей поступят в 2020 году

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Незарегистрированные лекарства для нуждающихся детей поступят в 2020 году

Москва, 30 ноября. Не зарегистрированные в России препараты поступят в больницы в следующем году. Минздрав составил список второй очереди детей, нуждающихся в этих лекарствах.

Дети получат необходимые препараты уже в первом квартале следующего года.

«Минздравом России сформирована вторая очередь детей, которым врачебной комиссией подтверждено назначение не зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов. Поступление в регионы ожидается в первом квартале 2020 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял, что дал указание выделить средства на покупку препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Он пояснил, что некоторые виды лекарств не производятся в России, а зарубежные производители не регистрируют их в РФ. Первая партия таких препаратов поступила в отечественные больницы в октябре.

По словам премьера, сейчас перед правительством стоит задача до 2023 года открыть производство необходимых форм препаратов в России.

Ранее ФАН сообщал, что Медведев отменил обязательную сертификацию лекарств. Постановление, подписанное главой правительства, предполагает, что производителям препаратов достаточно предоставить данные в Росздравнадзор. Новые правила уже вступили в силу и, по мнению премьера, позволят эффективнее контролировать лекарства, выходящие на российский рынок, а также ускорить их появление в аптеках.

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