Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Звездный кот Виктор нашел авиакомпанию, в которой ему рады

173
0 Оставить комментарий

Кот Виктор нашел авиакомпанию, в которой ему рады

Накануне выходных в пресс-центре «Интерфакса» яблоку негде было упасть. Журналисты заняли все свободные места в зале для прессы. Они пришли на пресс-конференцию с участием звездных гостей. Оказалось, звезд провожали на первый регулярный рейс ультрасовременного Boeing 787 Dreamliner по маршруту Москва — Хайкоу, конечной точкой которого станет поездка из аэропорта на отдых в китайский Хайнань. Среди спикеров был и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, который поделился с Федеральным агентством новостей впечатлениями от мероприятия с китайским колоритом. Как отметил блогер, хотя мероприятие было в значительно степени рекламным, присутствие звезд, в том числе «дублерши» звездного кота Виктора, а также благотворительные проекты организаторов превратили пресс-конференцию в полноценное событие из жизни шоу-бизнеса.

Звездный десант к полету на Dreamliner готов

Звездный десант

Когда меня приглашали на эту пресс-конференцию, я понятия не имел, кто будет находиться в зале, и какой ажиотаж мероприятие вызовет в СМИ. Организаторы сказали, что событие посвящено запуску 26 декабря, в преддверии Нового года, первого рейса ультрасовременного Dreamliner Hainan Airlines по маршруту Москва — Хайкоу, и каждый, кто полетит этим рейсом, получит путевку на Хайнань, райский остров на берегу Южно-Китайского моря.

Меня пригласили в качестве эксперта, который в марте этого года уже успел оценить плюсы и минусы этого места, о которых рассказал в заметке для ФАН.

Звездный десант к полету на Dreamliner готов

Улетать Boeing 787 будет из «Шереметьево» раз в неделю. Для меня стало приятным сюрпризом решение владельцев в рамках благотворительности в каждом полете двадцать мест (из 213) отдавать людям с ограниченными возможностями.

Но и это еще не все. Практически каждый рейс будет сопровождать «звездный десант». Дело в том, что на пресс-конференцию пригласили известных артистов, которым руководитель агентства «Тартус-Тур» Юрий Голубев вручил путевки на Хайнань, включающие в том числе полеты на Dreamliner.

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал, что был на Хайнане в далеком 2005 году. Поэтому ему очень хочется собственными глазами увидеть изменения на этом острове. Когда я рассказывал, какой прекрасный шведский стол на Хайнане, Денис попросил меня не перегружать рассказ кулинарными подробностями, так как некоторые еще даже не завтракали.

В беседе со мной певец Прохор Шаляпин, который присутствовал на мероприятии со своей подругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, признался, что ни на Хайнане, ни в Китае еще не был.

Скандальная пара (Виталина, в частности, «прославилась» громким разводом с Народным артистом СССР Арменом Джигарханяном) заявила, что очень ждет этой поездки, которая должна состояться как раз к Новому году. Виталина уже написала о своих китайских планах в социальных сетях.

Еще одним счастливым обладателем путевки стал Михаил Галин, хозяин толстого кота Виктора

Еще одним счастливым обладателем путевки стал Михаил Галин, хозяин толстого кота Виктора, которого не хотели пускать на борт одной известной авиакомпани из-за избыточного веса. Знаменитый кот и его хозяин сейчас у всех на устах. Эта история вызвала настоящий ажиотаж в Сети и в медиа. Михаил обрадовался, когда узнал от Джанга Ти, владельца Hainan Airlines, что у этого авиаперевозчика можно провозить животное весом до десяти килограмм. Судя по всему, кот Виктор, наконец, нашел авиакомпанию, в которой ему рады.

На пресс-конференцию Виктор из Владивостока по понятным причинам не добрался, а вот его дублерша, милая кошечка, которую использовали для подмены, чтобы пронести толстого кота на борт, на пресс-конференцию попала и была очень активна, когда ее посадили за стол спикеров.

Деблерша знаменитого кота Виктора

Также путевку получила прекрасная советская и российская актриса Елена Валюшкина, исполнившая одну из главных ролей в знаменитом фильме Марка Захарова «Формула любви». Присутствовал на мероприятии и Андрей Лобков, который в марте этого года установил на Хайнане мировой рекорд по «бриллиантовым» отжиманиям. Он тоже поделился своими эмоциями от той знаменательной поездки.

Среди гостей пресс-конференции была и телеведущая Первого канала Ирина Пудова. Она пожала мне руку, вспомнив об истории с «Новогодним огоньком», когда пару лет назад Константин Эрнст пошел на кардинальное изменение новогоднего эфира, откликнувшись на мою инициативу, которую поддержали четверть миллиона россиян (блогер Манукян тогда запустил петицию, требуя изменений в новогодних программах. — Прим ФАН).

В целом это было очень милое мероприятие, в том числе благодаря благотворительности, в ходе которого многие получили щедрые подарки.

Так что звездный десант к предновогоднему полету на Dreamliner готов!

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров