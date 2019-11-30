Звездный кот Виктор нашел авиакомпанию, в которой ему рады

Накануне выходных в пресс-центре «Интерфакса» яблоку негде было упасть. Журналисты заняли все свободные места в зале для прессы. Они пришли на пресс-конференцию с участием звездных гостей. Оказалось, звезд провожали на первый регулярный рейс ультрасовременного Boeing 787 Dreamliner по маршруту Москва — Хайкоу, конечной точкой которого станет поездка из аэропорта на отдых в китайский Хайнань. Среди спикеров был и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, который поделился с Федеральным агентством новостей впечатлениями от мероприятия с китайским колоритом. Как отметил блогер, хотя мероприятие было в значительно степени рекламным, присутствие звезд, в том числе «дублерши» звездного кота Виктора, а также благотворительные проекты организаторов превратили пресс-конференцию в полноценное событие из жизни шоу-бизнеса.

Звездный десант

Когда меня приглашали на эту пресс-конференцию, я понятия не имел, кто будет находиться в зале, и какой ажиотаж мероприятие вызовет в СМИ. Организаторы сказали, что событие посвящено запуску 26 декабря, в преддверии Нового года, первого рейса ультрасовременного Dreamliner Hainan Airlines по маршруту Москва — Хайкоу, и каждый, кто полетит этим рейсом, получит путевку на Хайнань, райский остров на берегу Южно-Китайского моря.

Меня пригласили в качестве эксперта, который в марте этого года уже успел оценить плюсы и минусы этого места, о которых рассказал в заметке для ФАН.

Улетать Boeing 787 будет из «Шереметьево» раз в неделю. Для меня стало приятным сюрпризом решение владельцев в рамках благотворительности в каждом полете двадцать мест (из 213) отдавать людям с ограниченными возможностями.

Но и это еще не все. Практически каждый рейс будет сопровождать «звездный десант». Дело в том, что на пресс-конференцию пригласили известных артистов, которым руководитель агентства «Тартус-Тур» Юрий Голубев вручил путевки на Хайнань, включающие в том числе полеты на Dreamliner.

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал, что был на Хайнане в далеком 2005 году. Поэтому ему очень хочется собственными глазами увидеть изменения на этом острове. Когда я рассказывал, какой прекрасный шведский стол на Хайнане, Денис попросил меня не перегружать рассказ кулинарными подробностями, так как некоторые еще даже не завтракали.

В беседе со мной певец Прохор Шаляпин, который присутствовал на мероприятии со своей подругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, признался, что ни на Хайнане, ни в Китае еще не был.

Скандальная пара (Виталина, в частности, «прославилась» громким разводом с Народным артистом СССР Арменом Джигарханяном) заявила, что очень ждет этой поездки, которая должна состояться как раз к Новому году. Виталина уже написала о своих китайских планах в социальных сетях.

Еще одним счастливым обладателем путевки стал Михаил Галин, хозяин толстого кота Виктора, которого не хотели пускать на борт одной известной авиакомпани из-за избыточного веса. Знаменитый кот и его хозяин сейчас у всех на устах. Эта история вызвала настоящий ажиотаж в Сети и в медиа. Михаил обрадовался, когда узнал от Джанга Ти, владельца Hainan Airlines, что у этого авиаперевозчика можно провозить животное весом до десяти килограмм. Судя по всему, кот Виктор, наконец, нашел авиакомпанию, в которой ему рады.

На пресс-конференцию Виктор из Владивостока по понятным причинам не добрался, а вот его дублерша, милая кошечка, которую использовали для подмены, чтобы пронести толстого кота на борт, на пресс-конференцию попала и была очень активна, когда ее посадили за стол спикеров.

Также путевку получила прекрасная советская и российская актриса Елена Валюшкина, исполнившая одну из главных ролей в знаменитом фильме Марка Захарова «Формула любви». Присутствовал на мероприятии и Андрей Лобков, который в марте этого года установил на Хайнане мировой рекорд по «бриллиантовым» отжиманиям. Он тоже поделился своими эмоциями от той знаменательной поездки.

Среди гостей пресс-конференции была и телеведущая Первого канала Ирина Пудова. Она пожала мне руку, вспомнив об истории с «Новогодним огоньком», когда пару лет назад Константин Эрнст пошел на кардинальное изменение новогоднего эфира, откликнувшись на мою инициативу, которую поддержали четверть миллиона россиян (блогер Манукян тогда запустил петицию, требуя изменений в новогодних программах. — Прим ФАН).

В целом это было очень милое мероприятие, в том числе благодаря благотворительности, в ходе которого многие получили щедрые подарки.

Так что звездный десант к предновогоднему полету на Dreamliner готов!