Донбасс, 30 ноября. Инфекционные заболевания косят украинских солдат, в зону силовой операции прибыли инфицированные бойцы. В схроне националистов под Золотым обнаружены мины и гранаты. Волонтеры снабжают украинских солдат наркотиками. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Восемь обстрелов по семи населенным пунктам Донбасса произвели украинские вооруженные формирования в минувшие сутки. Результатом ударов стало повреждение жилого дома в селе Зайцево под Горловкой. Вооруженные силы Украины вели огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, орудий боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Подразделения ВСУ пополняются больными солдатами

Недавно в зону Операции объединенных сил из пункта постоянной дислокации в поселке Коломыя Ивано-Франковской области прибыла 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВС Украины. По прибытии обнаружилось, что 40% личного состава страдают различными инфекционными заболеваниями, сообщили в Народной милиции ДНР.

Перед убытием в зону силовой операции в соединении отмечены массовые случаи дезертирства военнослужащих рядового и офицерского составов. В целях докомплектации соединения командование вынудило лечебные учреждения выписывать всех военных, которые находились на излечении. В строй попали до конца не вылеченные бойцы, которые продолжают заражать оставшихся здоровых солдат опасными заболеваниями типа краснухи и гепатита. С этими диагнозами выписано 35 военнослужащих.

Кроме того, в рядах этой бригады ВСУ отмечено чрезвычайное происшествие. При движении железнодорожного эшелона с техникой и личным составом в зону ООС на ходу выпрыгнули двое военнослужащих, не желающих продолжать службу. Один погиб, второму удалось сбежать.

В Луганской области обнаружили схрон с минами и гранатами

Правоохранительными органами Украины в Старобельске обнаружен тайник с боеприпасами, предназначенными для передачи националистам в район разведения сил и средств Золотое, сообщает представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. Информацию о найденном схроне в Народную милицию сообщили местные жители Старобельска. В тайнике, расположенном во дворе частного дома, содержались противопехотные мины и ручные гранаты Ф-1. По итогам проверки, проведенной полицией, установлено, что боеприпасы принадлежат члену организации «Гражданский корпус», это крыло националистической группировки «Азов», входящей в состав Национальной гвардии Украины.

Три способа получения наркотиков в зоне ООС

Народная милиция ЛНР рассказала о трех способах получения военнослужащими ВСУ наркотиков. По сообщению начальника пресс-службы УНМ ЛНР Якова Осадчего, наркотические вещества поступают в зону ООС посредством почтовых отправлений, через гуманитарную помощь волонтеров, а также наркосодержащие препараты продают украинским бойцам в медпунктах, больницах и аптеках. Основным каналом поставок в передовые части и соединения украинской армии наркотиков является помощь «волонтеров».