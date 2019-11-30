Киркоров показал свой гастрольный вагон

Москва, 30 ноября. Филипп Киркоров выложил на своей странице в Instagram видео, на записи можно увидеть вагон, в котором передвигается артист во время гастролей.

Как и подобает звезде, Киркоров живет во время длительных поездок в шикарных условиях. В его вагоне есть спальня с широкой кроватью и телевизором, а в туалете — душ и раковина с позолоченным краном.

Внутренняя отделка и интерьер личного вагона артиста напоминают номер дорогого отеля, сообщают РИА Новости.

На видео также запечатлен продюсер Борис Рубиновский, известный своей работой с Максимом Галкиным, Валерией, Димой Биланом и другими российскими знаменитостями.

Недавно Филипп Киркоров дал концерты в Ижевске и Набережных Челнах, представив программу «Цвет настроения», которой дал название скандальный клип с участием самого артиста и Николая Баскова.

Ранее ФАН сообщал о блокировке банковских счетов Киркорова. Счета одиозного певца в Сбербанке и «СДМ-Банке» были заморожены по требованию Федеральной налоговой службы.

В августе «король российской эстрады» был внесен в список должников за неуплату штрафов ГИБДД. Три штрафа на сумму две тысячи рублей артист получил за нарушение правил дорожного движения в Тверской области, и впоследствии попал в базу Федеральной службы судебных приставов. Правонарушения были зарегистрированы в апреле 2019 года.