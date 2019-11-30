В Северной столице стартовала гонка ГТО «ArenaRace». ФАН-ТВ

Более 400 человек вышли на старт, чтобы проверить свои силы. Устроить командные состязания на песке приехали представители 80 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Перед выходом на полосу препятствий участникам предстояло сдать нормы ГТО. Здесь и отжимания, и подтягивания, и упражнения на пресс. Ну, а всех, кто не справился, к гонке не допустили. Да, и без специальной физической подготовки на этих соревнованиях делать нечего.

Владислав Гончаров является мастером спорта по стритлифтингу. Он признался, что трасса заставила попотеть.

«Я участвую во всех гонках ГТО уже в течение четырех лет, стараюсь ни одну не пропустить. Это самая крутая, потому что она в помещении — не холодно, не грязно. Самое сложное было — это на финише, когда надо было на руках проходить, вставлять палки в отверстия и проходить — это самое сильное было, самое тяжелое», — признается Владислав Гончаров, студент СПбГАСУ.

По словам организаторов, каждое препятствие продумывали несколько недель. Инженеры и инструкторы испытывали их на себе, чтобы сделать максимально безопасными.

«В первый раз мы проводили такого формата гонку в 2017 году. В этом году мы решили добавить несколько интересных препятствий, готовились за недели две-три, у нас были мозговые штурмы в офисе и вот сегодня и воплотили это все в жизнь. На мой взгляд, самое интересное — это подвесные кольца, где нужно ногами попадать в кольца и проходить их. Оно достаточно сложное, задействованы все группы мышц и сложно по координации, поэтому там действительно можно проверить свою выносливость, силу и меткость», — рассказывает Екатерина Андрусишина, куратор проекта гонка ГТО «ArenaRase».

Гонка ГТО продемонстрировала новый формат соревнований, где участникам проекта пришлось бороться за призовые места не на открытом пространстве, а в помещении, да, еще и на песке.

В следующем году организаторы планируют провести несколько подобных соревнований, ведь заявок на гонку ГТО «ArenaRace» было в два раза больше, чем смог вместить манеж.