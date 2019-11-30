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Курдские боевики продолжают осуществлять атаки в Сирии

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Курдские боевики продолжают осуществлять атаки в Сирии

Москва, 30 ноября. Незаконные вооруженные формирования курдов продолжают осуществлять атаки в Сирии, несмотря на попытки Дамаска, Москвы и Анкары стабилизировать обстановку в стране. Об этом в субботу заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

«Буквально вчера была развернута крупная атака со стороны курдских экстремистов на провинцию Идлиб, там были и танки, и артиллерия — серьезная боевая схватка, были потери со стороны боевых формирований», — пояснил он New Inform.

Военный эксперт также напомнил, что курды вместе с американцами продолжают незаконно выкачивать и вывозить сирийскую нефть, что тоже не способствует разрешению конфликта.

В то же время Баранец отметил успехи российско-турецкого патрулирование, которое стало одним из важных элементов урегулирования ситуации. По его словам, работы для РФ и Турции там еще много. В Сирии по-прежнему остаются разрозненные силы «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка), которые насчитывают более 3 тыс. боевиков.

Напомним, что в начале октября Турция объявила о новой военной операции в Сирии «Источник мира», направленной против боевиков ИГ1 и курдских бандформирований. Она продлилась до 22 октября, когда Анкара заключила с Москвой меморандум, который предполагает патрулирование на севере САР.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: New Inform
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