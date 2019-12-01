Сирия итоги за сутки на 1 декабря 06.00: ХТШ атакует в Идлибе, курдских боевиков винят в терактах в Алеппо и Ракке

Сирия, 1 декабря. Террористы пытаются начать контрнаступление в Идлибе, теракты произошли в Джераблусе и близ Телль-Абъяда, неизвестные выбили курдских боевиков из Аль-Бусейры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: создали новое ополчение в Дамаске, продолжили атаковать террористов на севере Латакии, разместили части на границе Турции от Аль-Баба, отразили контрудар "Ан-Нусры" в Идлибе, захватили танк боевиков.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: отражали нападения курдских боевиков в Хасаке и Ракке, провели совместное патрулирование с российскими силами.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в организации терактов в Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: предприняли масштабное контрнаступление против правительственных войск на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в организации терактов в Алеппо и Ракке, были атакованы неизвестными боевиками в Дейр-эз-Зоре, атаковали турецкие силы в Алеппо, Ракке и Хасаке.

Международная коалиция: провела операцию против неподконтрольных ей контрабандистов нефти в Заевфратье.

Провинция Дамаск

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил с визитом Дамаск, сообщает российское посольство в Сирии (@RusEmbSyria). Российский чиновник провел переговоры с руководителем Главного управления безопасности Сирии Али Мамлюком и главой Минюста Хишамом Шааром. В ходе переговоров стороны подчеркнули, что все лица, причастные к террористическим преступлениям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Между тем на территории провинции Дамаск сформировано новое проправительственное вооруженное ополчение. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), ополчение, получившее название «Щит столицы», было сформировано под эгидой 4-й дивизии САА, которую возглавляет брат президента Сирии бригадный генерал Махер Асад. Отмечается, что новые отряды ополчения сформированы преимущественно из уроженцев города Муадамия аш-Шам, большинство из которых ранее были членами различных вооруженных группировок «умеренной оппозиции», а позже выбрали примирение с Дамаском.

Провинция Латакия

Продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» в районе населенного пункта Кабана и в предгорьях Джебель аль-Акрад. Как сообщает источник в Twitter (@AleppoAMC), САА продолжает штурмовать укрепления боевиков на севере провинции Латакия.

Провинция Алеппо

Членов курдских террористических организаций, связанных с «Рабочей партией Курдистана», подозревают в организации теракта с использованием заминированного автомобиля в городе Джераблус. Город в провинции Алеппо находится под контролем протурецких формирований. При взрыве, по последним данным, получили ранения девять мирных жителей, в том числе ребенок.

Между тем части САА размещаются вдоль границы с Турцией от района города Аль-Баб и на восток, сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork). Правительственные части эффективно блокируют действия курдских террористов на севере Сирии, отрезая их от турецких войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики атаковали подконтрольные американцам курдские вооруженные формирования и захватили часть города Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор. Город находится на территории, занятой американскими оккупационными силами и подконтрольными США курдскими боевиками. Телеканал Halab Today сообщает, что неизвестные боевики (возможно, связанные с группировкой «Исламское государство» или же с племенными ополчениями, которые настроены против курдских оккупантов) в ходе нападения вытеснили курдских террористов. Захвачены центральная улица города Аль-Бусейра, улицы Аль-Эшрин и улицу Абъяд в районе Кассар. Кроме того, захватчики заняли соседнюю деревню Ибариха.

Тем временем стали известны подробности о операции, коалицией США в северной части провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство DeirEzzor24, в районе населенного пункта Аль-Хурейджия была арестована группа сирийцев, которые занимались вывозом нелегально добытой сирийской нефти без разрешения американских оккупантов. Источники утверждают, что контрабандисты связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Параллельно курдские боевики при поддержке американских сил арестовали пять предполагаемых сторонников ИГИЛ в городе Хаваидж.

Напомним, силы американской оккупации вместе с подконтрольными им курдскими вооруженными группировками оккупировали основные нефтегазовые месторождения Сирии в Заевфратье. Стремясь ослабить Дамаск и провоцируя развитие топливного кризиса на территории Сирии, США любыми, в том числе летальными, средствами пресекают поставки нелегально добытой нефти на подконтрольную САА территорию, а курдские боевики вывозят награбленную нефть — в Иракский Курдистан.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются ожесточенные боестолкновения между САА и террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных им организаций. По сообщениям различных источников, боевикам удалось отразить атаку правительственных сил в районе населенных пунктов Иджаз, Мушаррафа и Умм аль-Халахиль, после чего боевики перешли в контрнаступление и захватили несколько деревень на юге провинции. Сообщается о погибших в рядах правительственных войск, один военнослужащий САА попал в плен, утверждает Step News.

Как сообщает источник в Twitter (@leventkemal), бои продолжаются, ВКС РФ наносят удары по позициям боевиков. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) отмечает, что САА уже концентрирует силы для освобождения занятых боевиками позиций. Российская авиация активно поддерживает правительственные войска, нанося удары по позициям террористов в районе городов Ат-Тах и Маарет-Хурма.

Сирийский источник (@watanisy) сообщает, что САА удалось отбить все атаки «Ан-Нусры» на линии Сарджа — Иджаз, уничтожив несколько транспортный средств террористов, а также захватить танк боевиков.

Провинция Ракка

Курдские боевики, связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана», атаковали турецкие силы в провинции Ракка. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), нападение произошло к западу от города Телль-Абъяд.

Турецкий источник в Twitter (@XXVII27_) обвинил курдских боевиков в организации теракта в районе Телль-Абъяда, в деревне Айн аль-Арус. Там взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, есть сообщения о погибших и пострадавших, эту информацию подтверждает Twitter-канал (@baladinetwork).

Провинция Хама

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что провели успешную контратаку против САА в провинции Хама. По информации агентства Step News, сирийские войска пытались продвинуться в районе населенного пункта Хувейз на западе провинции, однако были отбиты с потерями. По сообщениям источника в Twitter (@markito0171), боевики «Тахрир аш-Шам» пытаются развернуть контрнаступление на территории долины Аль-Габ.

Провинция Хасака

12-й по счету совместный патруль российской военной полиции и турецкой армии провел патрулирование в приграничном районе на северо-западе Сирии, в зоне проведения турецкой военной операции «Источник мира» в провинциях Хасака и Ракка.

Согласно сообщению пресс-центра Минобороны РФ, в составе совместного патруля — около 50 военнослужащих из двух стран и восемь единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», БТР-80 и турецкие Kirpi. Военные начали свой путь по 120 км маршруту в 10.00, патрулирование продолжалось четыре часа. Совместное патрулирование осуществляется в рамках соглашений, достигнутых РФ и Турцией на саммите в Сочи.

Ирак

Массовые протестные демонстрации в Ираке продолжаются, сообщает The Times of Israel, и решение главы правительства Ирака Аделя Абдель Махди уйти в отставку никак не повлияло на настроения протестующих — масштабные протесты продолжаются как в Багдаде, так и в других городах Ирака.

Agence France-Presse сообщило об особенно жестких столкновениях между протестующими и полицией в городе Насирия на юге Ирака — за минувшие два дня в столкновениях погибло не менее 40 протестующих, демонстранты сожгли три моста через Евфрат. Сообщается также, что в городе Наджаф было сожжено иранское консульство — иранцев обвинили в поддержке действующих властей в Багдаде.

Между тем в городе Киркук произошел теракт, сообщает источник в Twitter (@no_itsmyturn). Ранения, по предварительным данным, получили два человека. Еще один мощный взрыв прогремел в районе Аш-Шааб на территории Багдада, сообщает иракский источник в Twitter (@iraqriraq). Подробности на данный момент не приводятся. Население района представлено практически полностью шиитами, которые неоднократно становились целью терактов со стороны суннитских террористических группировок в Ираке, прежде всего группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.