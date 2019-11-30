Военный эксперт назвал вылазки террористов в сирийском Идлибе предсмертной агонией

Москва, 30 ноября. Террористы в сирийском Идлибе не в силах поменять ситуацию и спастись от Сирийской арабской армии (САА) и ВКС России. Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

Напомним, в пятницу САА удалось отразить атаку террористов запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб. Как отметил Кошкин в беседе с корреспондентом «ПолитЭксперта», подобные атаки можно назвать предсмертной агонией боевиков. По его словам, к этой ситуации для анализа нужно подходить скрупулезно.

Военный эксперт обратил внимание на то, что вылазки боевиков связаны с решением тактических задач. Он подчеркнул, что «террористы видят успешные действия правительственных войск, которым помогают зачищать территории от боевиков ВКС РФ».

«Также они видят совместные усилия России, Турции и официального Дамаска, в том числе принятие меморандума из 11 пунктов и их выполнение. Эти пункты являются основанием того, что со временем и проблема Идлиба будет решена, и, судя по всему, в этом будет участвовать Сирийская арабская армия», — рассказал Кошкин.

С его точки зрения, в сложившейся ситуации к террористам пришло осознание того, им нужны какие-то действия, чтобы сохранить, в первую очередь, свои жизни. Именно поэтому, как считает Кошкин, террористы и проводят подобные вылазки.

«Можно констатировать, что это некая агония с одной стороны, а с другой стороны, надо учитывать, что в Идлибе находится большое количество хорошо вооруженных боевиков, которых финансируют заинтересованные в сирийском конфликте страны», — резюмировал Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.