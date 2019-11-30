Планы НАТО по Сирии могут окончательно рассорить альянс с Турцией

Москва, 30 ноября. Планы НАТО по обустройству Сирии могут окончательно похоронить отношения между Североатлантическим альянсом и Турцией. Об этом в субботу заявил эксперт по геополитике Константин Соколов.

«Взаимоотношения Турции и НАТО находятся на грани полного разрыва, потому что стратегия альянса в ближневосточном регионе предполагает изменение границ ряда стран, в том числе и Турции», — пояснил он порталу «Слово и дело».

По словам эксперта, военный блок в настоящее время не пытается защитить Турцию, хотя она и является действующим членом НАТО, а решает сугубо свои политические задачи, которые противоречат интересам Анкары. Эта ситуация вполне может перерасти в серьезный конфликт.

Соколов подчеркнул, что речь идет не о сиюминутных проблемах в отношениях между НАТО и Турцией, а о противоречиях, которые копились годами. При этом ни со стороны США, ни со стороны НАТО не было принято никаких реальных шагов для того, чтобы решить эти противоречия.

Отметим, что в настоящее время Турция патрулирует северную часть Сирии, откуда ранее были выдворены курдские боевики. Соединенные Штаты в свою очередь открыто поддерживают курдов в попытке свергнуть режим в Сирии. Недовольство Турции также вызывает французский контингент, который, как и американский, находится в Сирии незаконно.

Не так давно президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО, говоря о слабой координации внутри альянса. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о «смерти мозга» Макрона, который обещал вывести военных из Сирии, но так этого и не сделал.