Москва, 30 ноября. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь решила бороться с ремонтом детской поликлиники в столичном районе Сокольники. Однако топографический кретинизм не дал Соболь в очередной раз пропиариться.

Столичная администрация инициировала процесс реновации 135 поликлиник и больниц в марте текущего года. Однако инициатива встретила критику со стороны некоторых жителей столицы ― их не устроили временные неудобства, связанные с проведением ремонта в медучреждениях. Жители района Сокольники создали петицию с просьбой организовать прием врачей в других филиалах, так как предложенная поликлиника находится слишком далеко.

К борьбе с ремонтом больниц подключилась и Соболь. Скандалистка не смогла пропустить повод покритиковать власти Москвы. Однако, пытаясь выжать как можно больше абсурда из ситуации, Соболь лишь продемонстрировала собственную ограниченность. На это обратили внимание telegram-каналы.

Юриста ФБК совершенно не смутил факт борьбы с ремонтом в районе станции метро Сокол, хотя изначально речь шла о столичном районе Сокольники. В Сети отметили, что Соболь готова критиковать любое действие московских властей, абсолютно не вникая в суть проблемы, лишь бы привлечь к себе внимание, пишет Nation news.

Очевидно, что юрист ФБК хватается за любой инфоповод, в действительности не заботясь о проблемах горожан. Главная задача Соболь ― продемонстрировать мнимую озабоченность и использовать проблему ради самопиара, тем самым отработать полученные из-за границы деньги.

Федеральное агентство новостей (ФАН) провело расследование по открытым данным и выяснило, что Соболь получала денежные средства на финансирование избирательной кампании в Московскую городскую думу из-за рубежа на личные счета в АО «Альфа-Банк», в том числе валютные. Примечательно, что предвыборный сайт Соболь и валютные счета продолжают активно функционировать и собирать деньги из-за рубежа в долларах и евро.