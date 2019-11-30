Эксперт заявил, что Дамаску под силу освободить всю Сирию от террористов

Москва, 30 ноября. Правительственные силы Сирии демонстрируют определенные успехи в ходе антитеррористической операции в Идлибе. Об этом в субботу заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

В качестве примера он привел недавнюю атаку боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) в провинции Идлиб, которая была успешно отбита сирийской армией. В ходе столкновения сирийские военные предотвратили попытку прорыва линии фронта, а также уничтожили два танка и несколько транспортных средств джихадистов.

По словам Литовкина, в настоящее время Дамаск постепенно возвращает свои земли, которые находились под властью террористов последние 8 лет. Успехи правительственной армии доказывают, что Сирия способна освободить все свои земли, уверен эксперт.

Ситуация осложняется тем, что сами боевики сливаются с потоком беженцев, поэтому военные не могут применять оружие в полную силу. Приходится действовать очень осторожно, чтобы не пострадали мирные жители, которых бандиты используют в качестве живого щита.

«Проблема в том, что там террористы находятся в рядах беженцев, поэтому серьезное применять оружие очень сложно. Можно невинных людей погубить. Поэтому идет деликатная и тонкая работа», — пояснил Литовкин порталу iReactor.

Ответственность за разгул терроризма в Сирии лежит также и на США, которые открыто поддерживают боевиков в надежде свергнуть государственный режим их руками. В настоящее время американцы выкачивают захваченные курдскими бандформированиями сирийскую нефть и вывозят ее контрабандой за рубеж.

1 Организация запрещена на территории РФ.