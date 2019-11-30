Греческие митрополиты призвали собрать всеправославный собор из-за Украины

Афины, 30 ноября. Четыре митрополита Элладской православной церкви заявили о необходимости созыва всеправославного собора для решения украинской проблемы.

Митрополиты Дриинупольский и Коницийский Андреас, Пирейский Серафим, Кифирский Серафим, Этолийский Космас написали открытое письмо, в котором изложили свои требования.

По мнению клириков, признание Константинополем украинской автокефалии привело к прекращению церковного общения с канонической Украинской и Русской православными церквями, сообщает РИА Новости.

Митрополиты считают, что Украина должна находиться в юрисдикции Московского патриархата, ссылаясь на многочисленные исторические документы, в том числе и самого Константинополя.

«Все без единого исключения местные автокефальные православные церкви и патриархаты признают, что церковь Украины находится в юрисдикции Москвы. Все без единого исключения церкви считают единственным каноническим митрополитом Киевским Онуфрия, который подчиняется Русской церкви», — говорится в их письме.

Также митрополиты подчеркивают, что Константинопольский патриарх не является главой всего православия, как это пытается представить украинская сторона. По этой причине Константинополь не имел никаких прав вмешиваться в дела Русской церкви.

Для решения сложившейся ситуации митрополиты призывают собрать всеправославный собор, чтобы предотвратить разрыв общения между церквями.