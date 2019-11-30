Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Москва, 30 ноября. Российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что ей иногда бывает стыдно за русских мужчин.

В мини-интервью телеведущему Дмитрию Шепелеву, которое опубликовано на YouTube-канале журналиста в разделе шоу «Мамки», актриса призналась, что испытывает чувство стыда за представителей сильного пола, потому что они «пьют, ленятся и не любят помогать женщинам».

«Да, мне стыдно за русских мужчин. Они пьют, они ленятся и не любят помогать женщинам. Ну не все, конечно», — призналась Хилькевич.

При этом она подчеркнула, что с выбором своего избранника не прогадала. По словам Хилькевич, ее 33-летний супруг Артур — самый сексуальный мужчина в мире. Актриса рассказала, что именно ради него отказалась от публикаций откровенных фото в социальных сетях.

«Так, я замужем уже», — отметила она.

Ранее сообщалось, что звезде «Универа» Анне Хилькевич едва не порвали рот на съемках фильма в подмосковном городе Истра. Актриса оказалась под дулом воздушной пушки, ролик она опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram. Воздушная пушка должна была создавать эффект ветреной погоды и развевать волосы актрисы, однако мощная воздушная струя попала Хилькевич в рот.