Москва, 30 ноября. Дипломатический скандал между Турцией и Францией вскрыл марионеточное положение Парижа, которое позволяет США воровать нефть в Сирии и поддерживать курдские террористические формирования.

Причиной скандала стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Кроме того, Макрон обвинил Турцию в «самовольности», назвав действия Анкары в Сирии несогласованными с НАТО.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Франции проверить работу головного мозга. Эрдоган подчеркнул, что Франция не имеет права принимать решения о членстве Турции в НАТО, а также размещать своих военных в Сирии без приглашения официального Дамаска и президента Сирии Башара Асада.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин, комментируя напряженность в отношениях Франции и Турции, назвал причину конфликта. По словам эксперта, Париж до сих пор следует западной геополитике под вывеской «борьбы с международным терроризмом». В действительно же речи о борьбе с терроризмом и быть не может, когда США нарушают суверенитет Сирии и поддерживают террористические группировки на территории этой страны. При этом Вашингтон не гнушается «подворовывать» сирийскую нефть на фоне напряженности в регионе.

«Франция в данном конфликте является союзником, в первую очередь, Вашингтона. Как и США, она находится на территории САР не по приглашению официальной сирийской власти. Касаемо Турции, тут ситуация полностью противоположная», ― заявил Самонкин в комментарии Nation News.

Эксперт отметил, что Турция отстаивает свои национальные интересы и пытается «угомонить» курдских боевиков, которые оккупировали восток Сирии под предлогом «борьбы» с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдские бандформирования захватили принадлежащие арабам-суннитам земли и подвергают насилию и дискриминации коренное население.

Турция провела антитеррористическую операцию «Источник мира», которая позволила уничтожить террористический коридор на сирийско-турецкой границе. В отличие от Франции, Турция действует в Сирии как самостоятельный игрок. Более того, Анкара предпочитает согласовывать свои действия со странами «астанинского формата» ― Россией и Ираном, а также активно приобретает российское вооружение.

«Они работают на улучшение отношений с Ираном и проводят с Россией совместное патрулирование. <..> Турция, в первую очередь, защищает свои национальные интересы на Ближнем Востоке», — добавил Самонкин.

По словам политолога, Франция пытается закрепиться в САР, где США продолжают терять лидерство. Таким образом, Париж становится марионеткой США и проводником интересов Вашингтона на Ближнем Востоке. Американцы профессионально дергают Макрона «за ниточки», а французам выйти из этой матрицы пока не удается, отметил Самонкин.

«Позиция США уже окончательно выдыхается, и естественно, чтобы хоть как-то остаться в регионе, используется Франция. Америка провоцирует курдов, чтобы поиметь государственные сирийские ресурсы», ― подытожил эксперт.

Париж покрывает преступления курдских террористов против мирного населения и поощряет незаконное выкачивание сирийской нефти американцами. По данные агентства Anadolu, французские военные вместе с американскими наемниками и курдскими боевиками контролируют нефтяные месторождения «Аль-Омер» и «Аль-Танак» на востоке Сирии, а также сахарный завод и поселение Джибза.

Американские и французские военные находятся в Сирии незаконно и обеспечивают воровство нефти. Федеральное агентство новостей (ФАН) провело расследование и выяснило, как США наживаются на продаже сирийской нефти при содействии курдских боевиков. По данным источников ФАН, немалая роль в этой схеме отводится ЧВК Academi, печально известной под прежним названием Blackwater. В оккупированную террористами сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор были переброшены несколько тысяч наемников. Они занимаются сопровождением нефтяных кортежей за границу.

ФАН удалось точно отследить маршрут, по которому Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть с востока Сирии в соседний Ирак. При этом нефть продается как добытая американскими нефтяными компаниями на территории Иракского Курдистана. Ежедневно Вашингтон продает незаконно добытую сирийскую нефть на 3,3 млн долларов, в год ― на 1,1 млрд долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.