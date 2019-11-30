Российско-турецкое патрулирование в Сирии показывает настрой закончить конфликт

Москва, 30 ноября. Участие России и Турции в совместном патрулировании на севере Сирии говорит о том, что обе страны пытаются положить конец затянувшемуся конфликту. Об этом в субботу заявил доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков.

«Несмотря на имеющиеся разногласия и проблемы, Россия и Турция продолжают достаточно жестко следовать достигнутым ранее договоренностям, и очередное совместное патрулирование показывает, что стороны всячески способствуют миру в Сирии и окончанию конфликта», — пояснил он «Экономике сегодня».

По его словам, все стороны заинтересованы в урегулировании сирийского кризиса. Москва и Анкара пытаются не допустить, чтобы терроризм распространился на соседние страны — Иран и Турцию.

Аватков также обратил внимание на переосмысление Турцией своей политической роли в мире. Если раньше на протяжении многих лет Анкара «стучалась» в Евросоюз, то сегодня она способна самостоятельно влиять на безопасность ЕС, поскольку сдерживает поток сирийских беженцев, хлынувший в Европу.

Доцент Дипломатической академии МИД РФ полагает, что европейские страны продолжат давление на Турцию, однако оно не будет иметь никакого эффекта. Как не имело эффекта давление США по поводу закупки российских С-400.

Напомним, что 22 октября Россия и Турция договорились осуществлять на севере Сирии совместное патрулирование для обеспечения безопасности в этом регионе. Перед этом из этой зоны были выведены незаконные курдские вооруженные формирования.

В субботу Минобороны РФ сообщило о запуске 12-го по счету совместного патруля на пограничном участке в районе города Камышлы. Российская военная полиция снабжена БТР 80 и броневиками «Тигр», а с воздуха за колонной следят вертолеты армейской авиации и беспилотник «Орлан-10».