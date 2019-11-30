Несколько новых кораблей пополнят состав сил ВМФ до конца года

Санкт-Петербург, 30 ноября. Несколько новых кораблей, среди которых новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», войдут в состав ВМФ до конца года. Также планируется пополнение Тихоокеанского флота подводной лодкой «Волхов».

«До конца текущего года, в частности, в состав ВМФ войдут фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Гремящий», малый ракетный корабль «Ингушетия», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», средний морской танкер «Академик Пашин» и другие суда обеспечения", — сообщили в пресс-службе Минобороны РИА Новости.

Кроме этого, главком ВМФ Николай Евменов рассказал, что в ближайшее время завершится ремонт атомной подводной лодки «Вепрь», большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и гидрографического судна «Ромуальд Муклевич». Также будет продолжена программа ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей.

Ранее ФАН сообщал, что фрегат «Адмирал флота Касатонов», построенный на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, успешно выполнил испытательные запуски ракет «Калибр» и «Оникс». В ходе испытаний в Белом море выпущенные судном ракеты поразили мишени.

В апреле ходовые испытания фрегата прошли в Балтийском море, в рамках которой инженеры оценили работу энергоустановки в режиме переменных нагрузок, общекорабельных систем связи и навигации.