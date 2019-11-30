Демарш Мисураты станет началом конца для террористов ПНС Ливии, считает политолог

После подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между главарем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в Стамбуле Союз арабских племен Мисураты объявил о его бойкоте, мотивируя свои действия желанием защитить суверенитет страны от «турецкой опеки». Произошедшее стало серьезным репутационным ударом по террористам ПНС, заявил в интервью Федеральному агентству новостей политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Фактически Мисурата является ключевым центром, который контролируют структуры ПНС, и его единственным союзником внутри страны, — считает эксперт. — Однако теперь, когда конфликт вышел в публичную сферу, можно констатировать разрыв этого союза, в результате чего позиции Сарраджа сильно пошатнулись».

По мнению собеседника ФАН, это произошло из-за недальновидной политики, производимой лидером боевиков ПНС, по сути, предавшим национальные интересы страны. Помимо вызванной им гуманитарной катастрофы, Саррадж также усилил иностранное влияние на Ливию, в частности со стороны Турции, что только увеличило эскалацию напряженности. Этого люди на подконтрольной ему территории простить не смогли.

Кроме этого, считает Шаповалов, обострится противостояние между разного рода формированиями внутри самого ПНС. Военно-политические группировки, поддержавшие это «правительство», состоят из разношерстных конгломератов, разных племенных союзов, радикальных исламистских элементов — и по определению все они не могут иметь одно мнение.

«Нельзя сказать, что у этого союза есть какая-то общая база — идейная или политическая, поэтому разрыв Мисураты с ПНС, который мы сейчас наблюдаем, может стать довольно серьезным прецедентом, который приведет к дальнейшему расколу этой шаткой структуры. Далее последует распад коалиции, поддержавшей «правительство», и, соответственно, крах самого ПНС», — сказал политолог.

Помимо политических последствий демарша, несомненно, будут и военные, уверен эксперт. Дело в том, что одними из самых боеспособных соединений на фронте под Триполи являются как раз ополчения из Мисураты, и, если они уйдут, фронт просто рассыплется.

«Это будет серьезным ударом по боевой мощи и воинской морали сил Сарраджа, от которого они, скорее всего, не оправятся», — резюмировал Шаповалов.

Напомним, северо-запад и столица Ливии на сегодняшний момент подконтрольны боевикам, на чьей совести лежит революция 2011 года. Они объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Эта структура, объединяющая террористов, представляет собой косвенно связанные друг с другом незаконные вооруженные формирования, воюющие между собой за сферы влияния и территории. Они состоят из элементов международных террористических группировок «Аль-Каида»1, ИГИЛ1 и «Братья-мусульмане»1 (организации запрещены на территории России. — Прим. ФАН).

Отметим, что в 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», а весной 2019 года — ее новый этап. Целью операции стало освобождение столицы Ливии от боевиков так называемого Правительства национального согласия, сотрудничающего с международными террористическими организациями.

1 Организация запрещена на территории РФ.