Ракетная система «Кинжал» обеспечит безопасность России, уверен Коротченко

Москва, 20 ноября. Гиперзвуковая ракета «Кинжал» является уникальным российским военным средством, у которого нет аналогов в мире. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее появилась информация, что первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» прошли в середине ноября на полигоне «Пембой» в Арктике. Как сообщили СМИ, самолет-носитель МиГ-31К вылетел с аэродрома «Оленегорск» и выполнил пуск ракеты «Кинжал» по наземной цели на полигоне «Пембой», который расположен к северо-востоку от Воркуты.

Коротченко отметил, что базовым носителем ракетного комплекса воздушного базирования с использованием гиперзвуковых технологий является истребитель-перехватчик МиГ-31. В настоящее время «Кинжал» — абсолютно уникальное оружие, «поскольку в армиях зарубежных стран подобного рода систем просто нет», объяснил военный эксперт.

По его словам, еще одним испытанием РФ подтвердила свое превосходство в области гиперзвука.

«Разумеется, в первую очередь, это оружие предназначено для решения оборонительных задач. Конечно, с учетом явной перспективы развертывание американских ракет средней дальности в Европе, мы не можем исключать того, что нейтрализация подобного рода угроз возьмет на себя и ракетный комплекс «Кинжал», уже находящийся на боевом дежурстве», — подчеркнул Коротченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Собеседник издания напомнил, что подобные ракеты стоят на истребителях-перехватчиках Южного военного округа. Коротченко указал, что для ВКС РФ гиперзвуковые технологии являются не только новым трендом, но и подтверждением слов президента России Владимира Путина.

«Появление этих вооружений показывает, что заявление Путина не было блефом или запугиванием Запада, а четкой декларацией стремления России за счет новых классов современного оружия гарантированно обеспечить свою безопасность», — заметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что сейчас на Западе нет систем ПВО, которые могут осуществлять перехват подобных целей, как «Кинжал».

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» лишают США доминирования и делают НАТО беззащитным.